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Spor

Beşiktaş'a Montero'dan kötü haber

Beşiktaş'ın dün akşam İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Francisco Montero'nun sol diz iç yan bağında gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi. 22 yaşındaki stoperin en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

DHA12 Şubat 2021 Cuma 17:13 - Güncelleme: 12 Şubat 2021 Cuma 17:13
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Siyah-beyazlı kulüpten Francisco Montero'nun sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol Takımımızın Ziraat Türkiye Kupası'nda İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçta sol dizinde meydana gelen yaralanma nedeniyle oyuna devam edemeyen Francisco Montero'nun bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol diz iç yan bağında gerilme ve kısmi yırtık (evre 2 sprain) tespit edilmiştir. Montero'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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