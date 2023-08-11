Beşiktaş'a müjdeli haber!

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Ruslan Malinovskyi için önemli bir açıklama geldi.
Marsilya'nın teknik direktörü Marcelino, Ukraynalı futbolcuyu kadroda düşünmediklerini söyledi.
"AYRILMASI MÜMKÜN"
Marcelino, "Malinovskyi kadroda düşünülmeyen bir oyuncu, kulüpten ayrılması mümkün" sözlerini kullandı.
Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ın deneyimli oyuncu için girişimlerine hız vermesi bekleniyor.
RUSLAN MALINOVSKYI KİMDİR?
30 yaşındaki Ukraynalı futbolcu Ruslan Malinovskyi kariyerinde; Shakhtar Donetsk, Zorya, Genk, Atalanta ve Marsilya formaları giydi.