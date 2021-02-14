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Spor

Beşiktaş'a Oğuzhan'dan kötü haber

Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup'un alt baldır arka adalesinde zorlanma olduğu bildirildi.

AA14 Şubat 2021 Pazar 13:39 - Güncelleme: 14 Şubat 2021 Pazar 13:39
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Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup'un alt baldır arka adalesinde zorlanma tespit edildiği duyuruldu.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın dün gerçekleştirdiği antrenmanda sağ alt baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Oğuzhan Özyakup'un Acıbadem Altunizade hastanesinde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, alt baldır arka adalesinde (soleus) zorlanma (evre 1 strain) tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Milli oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı belirtildi.

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