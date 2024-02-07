Beşiktaş'a Pape Gueye önerisi

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'a, Fransa'dan orta saha önerisi geldi.

Marsilya'da sezon sonu bitecek olan sözleşmesini yenilemeyen ve kadro dışı bırakılan Pape Gueye, Fenerbahçe'nin ardından menajerler tarafından Beşiktaş'a da önerildi.

Fransız kulübünün, 25 yaşındaki oyuncuya, "Kendine takım bul" resti çektiği belirtildi.

Hem ön libero hem de merkez orta saha olarak görev yapabilen Gueye'nin, 8 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

Bu sezon 3 maçta sadece 27 dakika sahada kalan Senegalli ön libero, geçen sezon ise ilk devreyi Marsilya, ikinci devreyi de Sevilla'da geçirdi.