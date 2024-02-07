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Spor

Beşiktaş'a Pape Gueye önerisi

Transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Beşiktaş'a menajerler tarafından Marsilya forması giyen Pape Gueye önerildi.

Sabah7 Şubat 2024 Çarşamba 10:48 - Güncelleme:
Beşiktaş'a Pape Gueye önerisi
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Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'a, Fransa'dan orta saha önerisi geldi.

Marsilya'da sezon sonu bitecek olan sözleşmesini yenilemeyen ve kadro dışı bırakılan Pape Gueye, Fenerbahçe'nin ardından menajerler tarafından Beşiktaş'a da önerildi.

Fransız kulübünün, 25 yaşındaki oyuncuya, "Kendine takım bul" resti çektiği belirtildi.

Hem ön libero hem de merkez orta saha olarak görev yapabilen Gueye'nin, 8 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

Bu sezon 3 maçta sadece 27 dakika sahada kalan Senegalli ön libero, geçen sezon ise ilk devreyi Marsilya, ikinci devreyi de Sevilla'da geçirdi.

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