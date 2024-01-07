İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2024 Pazar / 26 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,8461
  • EURO
    32,6886
  • ALTIN
    1961.02
  • BIST100
    7628.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'a Portekizli sol bek! Kevin Rodrigues için temaslar sıklaştı
Spor

Beşiktaş'a Portekizli sol bek! Kevin Rodrigues için temaslar sıklaştı

Sezonun ikinci yarısında iyi bir oyun ortaya koymak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Siyah beyazlılar, kısa süre önce Adana Demirspor ile yolları ayıran Portekizli sol bek Kevin Rodrigues için temasları sıklaştı. İşte detaylar...

Fanatik7 Ocak 2024 Pazar 09:48 - Güncelleme:
Beşiktaş'a Portekizli sol bek! Kevin Rodrigues için temaslar sıklaştı
ABONE OL

Beşiktaş ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı.

Bu doğrultuda girişimlerini sürdüren Kara Kartal, gözünü Adana Demirspor'a dikti!

SOL BEK İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

İlk olarak Güney ekibinden ayrılan 29 yaşındaki Portekizli sol bek Kevin Rodrigues'e gözünü diken Beşiktaş Yönetimi, 1,70'lik futbolcuyu renklerine bağlamak için temaslarını sıklaştırdı.

Rodrigues'in boşta olması, bu transfer konusunda Kartal'ın iştahını kabartıyor!

17 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Adana Demirspor formasıyla 17 resmi maçta forma giyen Kevin Rodrigues bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.