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Beşiktaş'a Porto yönetiminden ağır bir fatura çıktı

Uzun bir süre Aboubakar'la ilgilenen Beşiktaş'a Porto yönetiminden ağır bir fatura çıktı

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Transfer sezonunda Beşiktaş ve Galatasaray’ın gündeminde olan, fakat siyah beyazlı kulübün resmi olarak Porto yönetimiyle masaya oturduğu Aboubakar’ın sakatlık problemleri sebebiyle değil Portekiz kulübünün istekleri yüzünden transfer edilmediği ortaya çıktı.
 
HEM KİRALAMA BEDELİ HEM DE MAAŞIN HEPSİ
 
Ağır sakatlık problemlerini atlatmasına rağmen sağlık raporlarının olumsuz olduğu iddiasıyla transferine soğuk bakıldığı yazılıp çizilen Aboubakar’da Porto’nun 2,5 milyon Euro kiralama bedelinin yanı sıra, Portekizli yöneticilerin oyuncunun maaşının tamamının Beşiktaş’ın ödemesini istediği için transferin gerçekleşmediği bildirildi.
 
Maddi olarak kötü günler geçiren siyah beyazlılarda Ali Naibi’nin şartları ağır bulduğu için Kamerunlu yıldızdan vazgeçtiği ifade edilirken, Kara Kartal’ın forvet hattında eksik kalmama adına Aboubakar’ın yerine 28 yaşındaki Malili forvet Abdoulay Diaby’e imza attırdığı kaydedildi.

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