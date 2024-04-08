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  • Beşiktaş'a Premier Lig'den sağ bek! Hedefteki isim Vladimir Coufal
Spor

Beşiktaş'a Premier Lig'den sağ bek! Hedefteki isim Vladimir Coufal

Şampiyonluk umudu kalmayan Beşiktaş gelecek sezona odaklandı ve transfer için girişimlere başladı. Sağ beke takviye yapmak isteyen siyah beyazlı ekip, West Ham United forması giyen Çek futbolcu Vladimir Coufal'ı listesine aldı. İşte detaylar...

Takvim8 Nisan 2024 Pazartesi 09:26 - Güncelleme:
Beşiktaş'a Premier Lig'den sağ bek! Hedefteki isim Vladimir Coufal
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Gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Beşiktaş, transfere yoğunlaştı.

Sağ beke tartışmasız bir takviye yapmayı planlayan Kartal, rotasını İngiltere Ligi olarak belirledi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK

Rosier'i gelecek sezon kadrosunda düşünmeyen Kartal, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden West Ham United'da görev yapan Çek futbolcu Vladimir Coufal'ı listesine aldı. Sağ bek dışında sağ açıkta da oynayabilen 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Ancak; West Ham, yıldız futbolcunun sözleşmesini 1 yıl daha uzatma opsiyonuna sahip durumda. 1.74'lük bek için Beşiktaş'ın hamle yapmayı düşündüğü öğrenildi.

Vladimir Coufal'a Almanya'dan Bayer Leverkusen ve adı açıklanmayan bir İngiliz takımının ilgi gösterdiği ifade ediliyor.

39 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon West Ham United formasıyla 39 resmi maça çıkan Vladimir Coufal bu karşılaşmalarda 7 asistlik skor katkısı sağladı.

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