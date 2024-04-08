Gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Beşiktaş, transfere yoğunlaştı.

Sağ beke tartışmasız bir takviye yapmayı planlayan Kartal, rotasını İngiltere Ligi olarak belirledi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK

Rosier'i gelecek sezon kadrosunda düşünmeyen Kartal, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden West Ham United'da görev yapan Çek futbolcu Vladimir Coufal'ı listesine aldı. Sağ bek dışında sağ açıkta da oynayabilen 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Ancak; West Ham, yıldız futbolcunun sözleşmesini 1 yıl daha uzatma opsiyonuna sahip durumda. 1.74'lük bek için Beşiktaş'ın hamle yapmayı düşündüğü öğrenildi.

Vladimir Coufal'a Almanya'dan Bayer Leverkusen ve adı açıklanmayan bir İngiliz takımının ilgi gösterdiği ifade ediliyor.

39 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon West Ham United formasıyla 39 resmi maça çıkan Vladimir Coufal bu karşılaşmalarda 7 asistlik skor katkısı sağladı.