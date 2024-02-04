İSTANBUL 9°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Şubat 2024 Pazar / 25 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,4961
  • EURO
    32,9738
  • ALTIN
    1996.19
  • BIST100
    8665.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper!

Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Joe Worrall'ın kiralık transferi için Nottingham Forest ile anlaşma sağladı.

4 Şubat 2024 Pazar 18:15 - Güncelleme:
Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper!
ABONE OL

Beşiktaş, Jonas Svensson'un ardından savunmasına bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ ANLAŞMA SAĞLADI

TRT Spor'un haberine göre, siyah-beyazlılar, Joe Worrall'ın kiralık transferi için Nottingham Forest ile anlaşma sağladı. Beşiktaş, 27 yaşındaki futbolcu için Nottingham Forest'a kiralama bedeli ödemeyecek. Siyah-beyazlılar, İngiliz futbolcuya 600 bin euro maaş verecek.

Beşiktaş ile Nottingham Forest arasında yapılan kiralık anlaşmada zorunlu satın alma maddesi yer almıyor. Beşiktaş, Worrall için kararını sezon sonunda verecek.

İSTANBUL'A GELMESİ BEKLENİYOR

Joe Worrall'ın Beşiktaş için akşam saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.

Nottingham Forest ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Worrall, bu sezon İngiliz ekibinde 9 maçta süre buldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.