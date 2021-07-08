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Spor

Beşiktaş'a Rachid Ghezzal müjdesi: Anlaşacağımızı umuyorum

Beşiktaş, Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal'ın menajeriyle görüşme gerçekleştirdi. Siyah beyazlılar Ghezzal'a 1.8 milyon euro maaş önerirken Cezayirli yıldız son olarak 3 milyon euro talep etti. Oyuncunun menajeri Anoir Fazuli, 'Rachid, Beşiktaş 'ta kalmak istiyor. Ben, anlaşacağımızı umuyorum.' dedi.

8 Temmuz 2021 Perşembe 23:28 - Güncelleme: 8 Temmuz 2021 Perşembe 23:28
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Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Rachid Ghezzal'in menajeri Anoir Fazuli, İstanbul'da Fanatik'e konuştu:

"BEŞİKTAŞ'LA ANLAŞACAĞIMIZI UMUYORUM"

"Rachid, Beşiktaş 'ta kalmak istiyor. Yeni sezonda Sergen Yalçın'la çalışmak istiyor. Beşiktaşlı yöneticilerle Ghezzal'ın geleceğini konuştuk. Olumsuz bir durum yok. Ben, anlaşacağımızı umuyorum"

Rachid Ghezzal'ın menajeri Anoir Fazuli, bugün Beşiktaş'la görüşmek için İstanbul'a gelmişti. Siyah-Beyazlı yönetimle öğleden önce bir araya gelen Fazuli, sonrasında Fanatik'e önemli açıklamalarda bulundu. Fazuli, "Beşiktaşlı yöneticilerle Ghezzal'ın geleceğini konuştuk. Teklif ettikleri rakamları söylemem etik olmaz. Ancak olumsuz bir durum yok. Ben, anlaşacağımızı umuyorum. Oyuncum, geçen sezon Beşiktaş'ta çok önemli işler yaptı. Bundan dolayı yüksek bir maaş istemesi normal. Ancak Ghezzal'in önceliği para değil. Eğer böyle olsaydı Orta Doğu'dan gelen 4 milyon Euro'luk teklifleri kabul ederdi" ifadelerini kullandı.

'INSTAGRAM AÇIKLAMASINI DEĞİŞTİRDİ ÇÜNKÜ..."

Ghezzal'in Instagram hesabının açıklama kısmından Beşiktaş'ın ismini kaldırmasıyla ilgili de konuşan Fazuli, "Ghezzal, Instagram hesabında değişiklikler yaptı. Çünkü 2 gün önce Leicester City'nin kampı başladı ve bugün de kampa katıldı. Şuan resmi olarak Leicester'ın oyuncusu. Etik olarak bu değişikliği yapması lazımdı" sözlerini sarf etti.

'RACHİD, SERGEN YALÇIN'I ÇOK SEVİYOR'

Yıldız futbolcunun tek bir planının olduğunu söyleyen Fazuli, "Rachid, Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Yeni sezonda Sergen Yalçın'la çalışmak istiyor. Rachid, Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın'ı da çok seviyor" yorumunu yaptı.

'BEŞİKTAŞ'TAN BAŞKA RESMİ TEKLİF YOK'

Ghezzal'in menajeri Fazuli, oyuncusuna Türkiye'den de teklifler olduğu iddialarıyla da konuştu. Fazuli, "Türkiye'den ilgilenenler oldu. Ancak resmi olarak bir teklif gelmedi. Oyuncum, Beşiktaş'a odaklı. Mali konularda anlaştıktan sonra Leicester süreci başlayacak. Leicester'ın onun için belirlediği bonservis miktarı, ilk etapta yüksekti. Ancak sonrasında bu bedel düşürüldü ve Beşiktaş'ın da şansı arttı" dedi.

3 MİLYON EURO'YA İNDİ

Cezayirli yıldızın menajeri, rakam konusunda detay vermese de Fanatik bu bilgilere de ulaştı. Beşiktaş'ın, bugünkü görüşmede Ghezzal'ın menajerine 1.8 milyon Euro'luk yıllık öneride bulunduğu, ilk etapta 3.5 milyon Euro isteyen oyuncunun da son olarak 3 milyon Euro'ya indiği kaydedildi. Yönetimin, bonus formülüyle oyuncuyu ikna etmesi bekleniyor.

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