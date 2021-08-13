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Spor

Beşiktaş'a Rajda Nainggolan'dan kötü haber

İtalyan devi Inter ile sözleşmesini feshettikten sonra adı Beşiktaş ile anılan Belçikalı futbolcu Rajda Nainggolan'ın ülkesi takımlarından Royal Antwerp'e transfer olacağı öğrenildi.

13 Ağustos 2021 Cuma 18:54 - Güncelleme: 13 Ağustos 2021 Cuma 18:54
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Beşiktaş 'a Belçikalı futbolcu Rajda Nainggolan'dan kötü haber geldi.

Fransa basınından Footmercato.net'in haberine göre siyah beyazlıların gündeminde bulunan 33 yaşındaki yıldız futbolcu ülkesine dönüyor. Geçtiğimiz günlerde Inter ile sözleşmesini fesheden Nianggolan'ın Belçika 1. Lig ekiplerinden Royal Antwerp'e yakın olduğu öğrenildi. Rajda Nainggolan'ın Beşiktaş'tan gelen cazip teklife rağmen Belçika'ya dönmeyi tercih ettiği belirtildi.

SON OLARAK CAGLİARİ FORMASI GİYMİŞTİ

2018 yılından beri Inter'in kadrosunda bulunan Nainggolan, İtalyan ekibi ile sözleşmesini feshetmeden önce son olarak yarım sezon Cagliari'de kiralık olarak forma giymiş ve çıktığı 22 lig maçında 1 gole imza atmıştı.

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