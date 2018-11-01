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Beşiktaş'a sakat oyunculardan müjdeli haber

BEŞİKTAŞ, Süper Lig’in 11. haftasında Başakşehir’le deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor.

  • StarSpor
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Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan antrenmanda sakatlıkları geçen Pepe, Ljajic ve Babel üçlüsünün takımla çalışması Teknik Direktör Şenol Güneş’in yüzünü güldürdü. Güneş, Başakşehir’e karşı Pepe ve Babel’e ilk 11’de yer verecek.

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