Beşiktaş'a sakat oyunculardan müjdeli haber
BEŞİKTAŞ, Süper Lig’in 11. haftasında Başakşehir’le deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor.
- StarSpor
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan antrenmanda sakatlıkları geçen Pepe, Ljajic ve Babel üçlüsünün takımla çalışması Teknik Direktör Şenol Güneş’in yüzünü güldürdü. Güneş, Başakşehir’e karşı Pepe ve Babel’e ilk 11’de yer verecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.