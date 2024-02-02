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Spor

Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy müjdesi!

Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Semih Kılıçsoy'dan Trabzonspor derbisi öncesi müjdeli haber geldi. 18 yaşındaki genç futbolcu dev maçta 11'de yer alabilecek.

Sabah2 Şubat 2024 Cuma 13:38 - Güncelleme:
Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy müjdesi!
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Sezon başından bu yana sakatlıklar nedeniyle birçok maça ideal kadrosuyla çıkamayan Beşiktaş'a, genç Semih Kılıçsoy'dan iyi haber geldi.

Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta sadece 1 puan alabilen siyah-beyazlılar rakip fileleri havalandıramazken, hücumda son dönemde yıldızı parlayan Semih Kılıçsoy da iç yan bağlarındaki kısmı yaralanma nedeniyle Sivas deplasmanında görev yapamamıştı.

TRABZON MAÇINDA 11'DE

Aboubakar'ın yokluğu, Cenk Tosun'un form düşüklüğü sebebiyle gol yollarında etkisiz kalan Kara Kartal'da, 18 yaşındaki Semih'in iyileştiği ve Pazar günü oynanacak Trabzonspor derbisinde ilk 11'de yerini alacağı belirtildi.

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