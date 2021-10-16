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Spor

Beşiktaş'a Sporting ve Galatasaray maçları öncesi kötü haber! Atiba...

Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Huthinson sakatlığı nedeniyle Sporting ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek.

16 Ekim 2021 Cumartesi 12:53 - Güncelleme: 16 Ekim 2021 Cumartesi 12:53
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Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Atiba'nın sol uyluk ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı. Kanadalı futbolcunun Sporting Lizbon ve Galatasaray maçlarında forma giymesi beklenmiyor.

Siyah beyazlı kulüpten Atiba'nın sakatlığıyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile oynadığı müsabakada, sol uyluk ön adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle Acıbadem Fulya Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Atiba Hutchinson'ın uyluk ön adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem bulguları tespit edilmiştir. Atiba Hutchinson'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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