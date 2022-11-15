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Spor

Beşiktaş'a stoper takviyesi! İspanya'dan geliyor

Ocak ayında stopere bir takviye yapması beklenen Beşiktaş için büyük bir iddia ortaya atıldı. Atletico Madrid'in tecrübeli stoperi Felipe Augusto de Almeida Monteiro'nun ocak ayında takıma katılabileceği öngörülüyor.

Fotomaç15 Kasım 2022 Salı 14:56 - Güncelleme:
Beşiktaş'a stoper takviyesi! İspanya'dan geliyor
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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle, tecrübeli çalıştırıcının hazırladığı rapor doğrultusunda girişimlerini hızlandıran siyah-beyazlılar, ilk olarak tecrübeli bir stoperi kadrosuna katmak istiyor.

Kara Kartal'ın listesinin ilk sırasındaki isim de Atletico Madrid'de forma giyen Felipe.

Siyah-beyazlılar, İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek 33 yaşındaki Brezilyalı stoper için pazarlıklara başladı bile.

DEVRE ARASI GELEBİLİR

Devre arasında gönderilmesi planlanan Brezilyalı stoper için menajeri, yapılan ön görüşmede 2.5 yıllık sözleşme, ayrıca bazı bonuslar talep etti.

Yani Felipe'nin menajeri İspanyol ekibinden kazandığı paranın tamamını talep etti.

Beşiktaş cephesi için bu rakamların çok yüksek olduğunu belirterek, yıllık 1 milyon euro'dan 1+1 senelik anlaşma önerdi.

Şimdi gözler Felipe'nin vereceği yanıta çevrilmiş durumda.

LA Razon gazetesinin haberine göre Avrupa kupalarından elendikten sonra, Atletico Madrid hesaplarını dengelemek zorunda.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Stoper Felipe için Beşiktaş resmi teklifini dört gözle bekliyor.

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