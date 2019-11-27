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Beşiktaş'a Talisca'dan müjdeli haber

Federasyonda gelecek yıldan itibaren Çin Ligi’nde yabancı sayısının 1+1 olması tartışılıyor. Kadrodaki 2 yabancıdan sadece biri yeşil sahada olacak. Ayrıca yabancılara 30 yaş ve maaş sınırı da konuluyor.

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TALİSCA’YI geri getirme hayali kuran Beşiktaş’a, Çin’den müjdeli haber geldi. Sadece Talisca değil, Çin’de futbol oynayan pek çok yıldızın boşa çıkma ihtimali yüksek. Çünkü 25 Kasım’da Şangay’da toplanan Çin Futbol Kurulu, federasyonun önerdiği yeni yabancı kuralını tartışıyor. Bu kural, önümüzdeki sezondan itibaren yabancı sayısının 1+1 olmasını öngörüyor. Yani kulüpler kadrolarında 2 yabancı istihdam edebilecek ancak bunlardan sadece 1 tanesi sahada yer alabilecek. Çin Futbol Federasyonu maaşlara limit getirilmesini de öngörüyor. Bu kurallarla Çinli oyuncuların gelişmesi ve yerel yıldızların yetiştirilmesi teşvik edilmeye çalışılıyor. Federasyon, ‘Süper Dış Yardım’ ismi altında kadrosunda tek yabancı bulunduran takımlara ekonomik teşvikte bulunmayı da öngörüyor.
 
LİMİT 1 MiLYON 290 BİN EURO
 
Tek yabancı oynatan kulüplere verilecek mali desteğin 25 milyon euroya (150 milyon yuan) kadar olması da planlanıyor. Çin A ve B Ligi’ndeki kulüplerin en yüksek maaşlarının 10 milyon, 6 milyon ve 3 milyon yuanla sınırlandırılması da gündemde. Ancak Çin Süper Ligi’ndeki yatırımcıların pek çoğu üst ligdeki oyuncuların maaşlarının 10 milyon yuanla (1 milyon 290 bin euro) sınırlandırılmasına karşı çıkıyor. Federasyon Çinli futbolcuların gelişimi için U23, U21 liglerini de kurmayı planlıyor. Bu liglerde de maksimum maaşlar 1 milyon yuan olacak. 30 yaşın üzerindeki yabancıların transferine de yasak gelecek.
 
Akşam
 

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