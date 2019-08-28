Beşiktaş bu haberle yıkıldı! Transfer son anda yattı

Beşiktaş'a Thiago Maia transferinde büyük şok
Beşiktaş'ın Lille'de transfer etmek istediği Thiago Mia transferinde pürüz çıktı. Fransız basını Lille'in Genoa ve Sampdoria ile görüşeceğini yazdı.
Beşiktaş'ın Thiago Maia transferinde pürüz çıktı. Fransız basınındaki haberlere göre, görüşmeler olumlu yönde ilerlemesine rağmen oyuncu tarafında yapılan görüşmeler sonucunda bu transferin gerçekleşme ihtimali düştü.
Le10Sport'un haberine göre, Beşiktaş ile Lille arasında Thiago Maia transferi için yapılan görüşmelerde satın alma opsiyonuyla kiralık formülü üzerinde anlaşma sağlandı. Ancak oyuncu tarafında yapılan görüşmelerde pürüz çıktı.
Bu gelişmenin ardından Lille yönetimi Thiago Maia için Genoa ve Sampdoria ile görüşmelere başlayacak.
(Futbol Arena)
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