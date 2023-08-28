Beşiktaş'a transferi iptal olan Lyanco, Katar'a gitti

Beşiktaş prensipte anlaştığı ve İstanbul'a getirdiği Lyanco'nun, sağlık kontrollerinde sorun çıkması nedeniyle transferden vazgeçtiği 26 yaşındaki oyuncu Lyanco, Katar ekiplerinden Al Gharafa'ya transfer oldu.

TRANSFERDE NELER YAŞANMIŞTI?

Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği Lyanco sağlık kontrolleri sırasında diz kıkırdağında problem görülmüştü. Bu gelişme üstüne Beşiktaş transferde beklemeye geçti.

İkinci kez sağlık kontrolüne sokulan Brezilyalı savunmacının sakatlığının doktorlar tarafından yine riskli bulununca Beşiktaş, Lyanco'nun transferinden vazgeçti.