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Beşiktaş'a üç kötü haber birden

Beşiktaş'ta Ankaragücü maçında sakatlanan ve Braga ile Galatasaray mücadelelerinde forma giyemeyeceği belirtilen Burak Yılmaz'ın ardından iki kötü haber daha geldi.

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Beşiktaş'ta sakatlanan Diaby ve Douglas, 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Burak Yılmaz ise Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışılacak.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"MKE Ankaragücü ile oynan maçta kasık bölgesinde ağrısı olan Burak Yılmaz'ın; ayak bileği zorlanan Douglas Santos'un ve dizinde zorlanması olan Abdoulay Diaby'in yapılan muayeneleri ve Acıbadem Hastanesi'nde çekilen MR'ları sonucunda, Burak Yılmaz'da sağ kaşıkta (adductor longus facia) kanama; Douglas Santos'da sağ ayak bileği (ATFL) ve (anterior syndesmos) bağlarında yırtık; Abdoulay Diaby'nin sağ diz iç yan (MCL) bağında grade 1 zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır"

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