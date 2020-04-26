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Spor

Beşiktaş'a UEFA piyangosu!

Eğer Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası virüsten dolayı tamamlanamazsa UEFA ligdeki puanlamaya göre Avrupa'ya takım çağıracak. Bu da Beşiktaş'ın yolunu açarken, Fenerbahçe'yi dışarıda bırakacak.

26 Nisan 2020 Pazar 09:13 - Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 09:13
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Süper Lig’de futbolun haziran ayının ortasında geri dönmesi ümit ediliyor ve buna göre hazırlıklar yapılıyor. Ancak sağlık kurulunun ve kamu yönetiminin bu konudaki kararı belirleyici olacak. Hollanda’daki gibi liglerin oynanamaması ve mevcut haliyle tescili durumunda ise bundan Beşiktaş kazançlı çıkacak. Zira bu sezon Avrupa’nın dışında kalma olasılığı büyük olan Kartal, yeniden Avrupa Ligi’ne katılabilecek. Ligler mevcut puan durumuyla tescil edilirse Trabzonspor doğrudan Şampiyonlar Ligi’ne katılırken, Başakşehir ön eleme oynayacak.

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’ne giderken, Sivasspor ve Beşiktaş da ön elemeyle Avrupa’da yer alacak. Kupadan Avrupa’ya katılma ihtimali bulunan Fenerbahçe, Antalya ve Alanyaspor ise bu şansını kaybedecek.

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