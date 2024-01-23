Beşiktaş'a Uruguaylı stoper

Transferde hareketli günler geçiren Beşiktaş'ın listesine yeni bir isim daha eklendi.

ATLETICO MADRİD'DEN GELECEK

Beşiktaş'ın, Atletico Madrid'in İspanya II. Ligi takımlarından Zaragoza'ya kiraladığı Santiago Mourino için teklif yaptı. 1.86 boyundaki Uruguaylı stoper sezon başında 2.7 milyon euro'ya transfer edilirken, sonrasında ise Zaragoza'ya kiralandı.

Mourino'nun Beşiktaş'a transferi Diego Simeone'nin vereceği karara bağlı. El Periodico gazetesinde yer alan habere göre, Azpilicueta'nın sakatlanmasından sonra Simeone; Çağlar Söyüncü ya da Savic'in takımdan ayrılmasına engel olmak yerine Mourino'yu çağırarak sürpriz bir hamle yapabileceği iddia edildi.

13 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Zaragoza formasıyla 13 resmi maça çıkan Santiago Mourino bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.