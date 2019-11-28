Beşiktaş'a Victor Ruiz'den kötü haber!

İspanyol savunma oyuncusu Victor Ruiz ile genç oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz hakkında Beşiktaş yaptığı açıklama şu şekilde;

Geçtiğimiz hafta oynanan Konyaspor maçında sağ ayak bileğinde ağrı şikayeti olan sporcumuz Victor Ruiz’in yapılan muayenesi ve Acıbadem Hastanesi ‘nde çekilen MR’ı sonucunda ayak bileği iç yan (deltoid) bağında grade 2 zorlanma tespit edilmiştir, Sporcumuz Kartal Kayra Yılmaz’ın alt arka baldır adalesinde ağrı şikayeti üzerine yapılan muayenesi ve Acıbadem Hastanesi ‘nde çekilen MR’ı sonucunda soleus kasında grade 1 zorlanma tespit edilmiştir. Her iki sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.