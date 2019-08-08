Beşiktaş'a Victor Ruiz'in ardından bir İspanyol daha!

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Aleix Vidal için Sevilla ile görüşmesine rağmen tecrübeli ismin transferi sonlandıramayan Beşiktaş, Endülüs temsilcisiyle bu sefer Carlos Fernandez için masaya oturdu.

SON 3 SEZONDA 94 MAÇTA 36 GOL ATTI

Sevilla alt yapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon Deportivo La Coruna’ya kiralık olarak verilen Carlos Fernandez’i yakın plana alan Beşiktaş’ın scoutları oyuncu hakkında olumlu referanslar verirken, 23 yaşındaki forvetin Abdullah Avcı tarafından da takip edildiği bildirildi. İspanya 2.Lig’de 29 maçta 10 gol 3 asist yapan Fernandez zaman zaman Sevilla’nın A takımında da görev alırken, Lopetegui’nin ‘1 yıl daha kiralayabiliriz’ raporu Beşiktaş’ı harekete geçirdiği ifade edildi.

Sevilla II’de ve Deportivo’da oynadığı futbolla dikkat çeken genç yetenek İspanya Milli Takımı’nın alt yaş kategorilerinde de boy gösterirken, Beşiktaş’ın Victor Ruiz transferinden sonra bir İspanyol oyuncuyu daha renklerine bağlamayı düşündüğü bildirildi.