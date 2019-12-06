Beşiktaş’a yeni prim sistemi
BEŞİKTAŞ’TA yeni yönetim prim sisteminde değişikliğe gitti.
- Star Spor
İlk olarak Galatasaray maçında uygulanan sisteme göre her derbi için 50 bin TL prim ödenmesi kararlaştırılmıştı. Daha sonra 2 maç üzerinden 50 bin TL prim belirlenerek oyunculara açıklandı. Kasımpaşa ve Fenerbahçe karşılaşmalarının da kazanılması halinde 50’şer bin lira dağıtılacak.
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