Beşiktaş’a yeni prim sistemi

İlk olarak Galatasaray maçında uygulanan sisteme göre her derbi için 50 bin TL prim ödenmesi kararlaştırılmıştı. Daha sonra 2 maç üzerinden 50 bin TL prim belirlenerek oyunculara açıklandı. Kasımpaşa ve Fenerbahçe karşılaşmalarının da kazanılması halinde 50’şer bin lira dağıtılacak.