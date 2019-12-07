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Beşiktaş’a yerli solak

Sivasspor’un orta sahadaki dinamosu Emre’den olumlu cevap alan Kara Kartal’ın yöneticileri ara transferde milli oyuncuyu alabilmek için kulübünü ikna etmeye çalışacak.

  • Star Spor
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AHMET Nur Çebi’nin başkanlığa seçilmesi ve acil ekonomik sorunları çözmesiyle çıkışa geçen ve şampiyon olmak isteyen Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlı kurmayların Sivasspor’un orta sahadaki dinamosu Emre Kılınç ile görüştüğü ve ondan “Gelirim” cevabını aldığı öğrenildi.

KULÜBÜMLE GÖRÜŞÜN

Sezon sonunda Sivasspor ile olan sözleşmesi sona erecek olan Emre Kılınç’ın, Kartal’ın yöneticilerine, “Benim açımdan bir sorun yok. Kulübümün izin vermesi gerekiyor. Onları ikna edin” dediği ileri sürüldü.25 yaşındaki orta sahadan olumlu cevap alan Beşiktaş, Emre için ilk yarının bitiminden bir hafta önce Sivasspor’la masaya oturmayı planlıyor.

BERAT ÖZDEMİR CEP YAKTI

Bu arada Atiba’ya alternatif arayan, Gençlerbirliği’nin 21 yaşındaki yeteneği Berat Ayberk Özdemir’de karar kılan Beşiktaş, başkent ekibinden bu oyuncunun bonservis bedelini sorduğu ve 2.5 milyon euro cevabını aldığı kaydedildi. Beşiktaş’ın Slovan Bratislavalı golcü Sporar’dan vazgeçmediği kulübüyle bonservis pazarlığı yaptığı vurgulandı.

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