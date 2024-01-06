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  • Beşiktaş'a yeşil ışık yandı! Kartal'dan Oliver Torres harekatı
Spor

Beşiktaş'a yeşil ışık yandı! Kartal'dan Oliver Torres harekatı

Sezonun ikinci yarısında etkili bir performans ortaya koymak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Siyah beyazlı ekip, İspanya ekibi Sevilla'da forma giyen orta saha oyuncusu Oliver Torres için devreye girdi. İşte detaylar...

6 Ocak 2024 Cumartesi 12:02 - Güncelleme:
Beşiktaş'a yeşil ışık yandı! Kartal'dan Oliver Torres harekatı
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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ara transfer dönemi için listesini belirleyen Kartal, İspanya La Ligi takımlarından Sevilla'da forma giyen orta saha oyuncusu Oliver Torres'i gündemine almıştı.

BEŞİKTAŞ'A YEŞİL IŞIK

Beşiktaş'a Oliver Torres transferinde sevindirici bir haber geldi. İspanyol ekibinin sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki oyuncuyu 1-2 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle elinden çıkarmak istediği İspanyollar tarafından yazıldı.

BEŞİKTAŞ DEVREDE

Almanlar ise Beşiktaş'ın Torres için resmen devreye girdiğini ve taraflar arasında görüşmelerin devam ettiğini vurguladı.

SEZON PERFORMANSI

Oliver Torres bu sezon Sevilla'da 21 maça çıkarken 1 asistlik performans sergiledi.

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