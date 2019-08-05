Beşiktaş'a Yunan sol bek: Konstantinos Tsimikas
23 yaşındaki sol beki Konstantinos Tsimikas’ın, Beşiktaş’ın gündeminde olduğu iddia edildi.
Yunan basınında, Willem 2’de kiralık oynayıp Olympiakos’a geri dönen genç yeteneğin, Gökhan Keskin tarafından takip edildiği ve futbolcuyla ilgili ayrıntılı rapor tutulacağı yazıldı.
ELYOUNOUSSI’YE 1.5 İSTEDİLER
Sol kanada takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Southampton’dan Norveçli kanat Elyounoussi’yi kiralamak için fi yat sordu. İngiliz ekibi, 25 yaşındaki Norveçli’yi 1.5 milyon euroya kiraya verebileceklerini iletti. Bu bölgede diğer aday ise Konoplyanka.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.