Yunan basınında, Willem 2’de kiralık oynayıp Olympiakos’a geri dönen genç yeteneğin, Gökhan Keskin tarafından takip edildiği ve futbolcuyla ilgili ayrıntılı rapor tutulacağı yazıldı.

ELYOUNOUSSI’YE 1.5 İSTEDİLER

Sol kanada takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Southampton’dan Norveçli kanat Elyounoussi’yi kiralamak için fi yat sordu. İngiliz ekibi, 25 yaşındaki Norveçli’yi 1.5 milyon euroya kiraya verebileceklerini iletti. Bu bölgede diğer aday ise Konoplyanka.