Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş-Galatasaray derbisi kapalı gişe

Bu sezon genelde dolmayan Vodafone Park, yılın son derbisinde tıklım tıklım olacak. 40 bin Beşiktaş taraftarı, tribünlerle takımın barışma maçı olarak gösterilen Galatasaray mücadelesinde harika bir atmosfer yaratmaya hazırlanıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Süper Lig’de haftanın maçında bu akşam gözler Vodafone Park’ta olacak. Dolmabahçe’de nefesleri kesecek mücadelede Beşiktaş, sahasında Galatasaray’ı konuk edecek. Alınan bilgiye göre Siyah- Beyazlı taraftarların karşılaşmanın biletlerine büyük ilgi gösterdiği ve büyük bir kısmının da satıldığı öğrenildi. Kalan az sayıdaki biletin bugün maçtan önce tükenmesi beklenirken, tribünlerde 40 bin civarında taraftarın olacağı tahmin ediliyor. Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Beşiktaş’ta seyirci de bu yüzden stadı çok fazla doldurmuyordu.

Maçın önemi arttı

Ancak Avrupa Ligi’nde 2-0 geriden gelinip alınan 3-2’lik Sarpsborg zaferi ve Galatasaray karşısındaki maçın bu yılın son derbisi olması sebebiyle karşılaşmanın önemi bir kat daha arttı. Tribünlerle takımın barışma maçı olarak gösterilen derbide Beşiktaşlı futbolseverlerin bu akşam 90 dakika boyunca hiç susmamaları ve statta harika bir atmosfer yaratmalarına kesin gözüyle bakılıyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Osmanlı´da ilk borsanın açılması - Tarihte bugün 2 Aralık 1866

Osmanlı´da ilk borsanın açılması - Tarihte bugün 2 Aralık 1866

Devlet Bahçeli onayladı! İşte MHP'nin belediye başkan adayları

Devlet Bahçeli onayladı! İşte MHP'nin belediye başkan adayları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

WhatsApp'ta sesli mesaj gönderenler dikkat

WhatsApp'ta sesli mesaj gönderenler dikkat

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA