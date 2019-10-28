Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Ryan Babel ve Younes Belhanda arasında tartışma
Galatasaray’ın deplasmanda Beşiktaş’a 1-0 mağlup olduğu maçta Ryan Babel ile Younes Belhanda arasında tartışma yaşandı. Kameralara yansımayan o anlarda iki futbolcu kafa kafaya geldi.
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında ilginç bir olay yaşandı. Ryan Babel ile Galatasaraylı taraftarlarla yaşadığı gerginlikle gündeme gelen Younes Belhanda arasında tartışma yaşandı.
TERİM, BELHANDA'YI OYUNDAN ALDI
Pas tercihi nedeniyle çıkan tartışmada futbolcuların kafa kafaya geldikleri görüldü. İkili daha sonra hiçbir şey olmamış gibi maça devam etti. Terim de maçta vasat bir performans sergileyen Faslı oyuncuyu 68. dakikada çıkarıp Emre Mor'u sahaya sürdü.
(Sabah)
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