Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi Mete Kalkavan
Beşiktaş-Galatasaray derbisinde VAR odasında yer alacak hakemler belli oldu.
Derbinin VAR odası hakemleri şu şekilde:
VAR: Mete Kalkavan
AVAR: Alper Ulusoy
AVAR: Mustafa Emre Eyisoy
Derbinin VAR odası hakemleri şu şekilde:
VAR: Mete Kalkavan
AVAR: Alper Ulusoy
AVAR: Mustafa Emre Eyisoy
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