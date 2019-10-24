Beşiktaş-Galatasaray maçında İddaa oranları açıklandı
Süper Lig'de 9. hafta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin iddia oranları belli oldu.
Süper Lig'in 9. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Beşiktaş, Vodafone Park Stadı'nda Galatasaray'ı konuk edecek.
Derbinin iddia oranları belli oldu. Dev maçta ev sahibi Beşiktaş'a 2.35'lik oran verilirken konuk takım Galatasaray 2.20'lik oranla favori gösterildi. Derbide beraberlik ihtimaline 3.10 oran açıldı.
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