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Beşiktaş-Genk maçı biletleri yarın satışta

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında oynayacağı Genk maçının biletleri yarın satışa çıkıyor.

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. maçında 25  Ekim Perşembe günü Belçika temsilcisi Genk'i konuk edeceği müsabakanın biletleri  yarın satışa çıkıyor.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Vodafone Park'ta oynanacak  maçın biletlerinin 110 ile 1000 lira arasında değişen fiyatlarla saat 11.00'de  satışa sunulacağı belirtildi.

Passolig kartının geçerli olacağı karşılaşmada bilet fiyatları, 1.  kategori 300 lira, 2. kategori 275 lira, 3. kategori 250 lira, 4. kategori 225  lira, 5. kategori 205 lira, 6. kategori 185 lira, 7. kategori 120 lira, 8.  kategori 110 lira, VIP ile 1903 A-E 800 lira, 1903 B-D 850 lira ve 1903 C 1.000  lira olarak açıklandı.

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