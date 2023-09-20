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Spor

Beşiktaş'ı bekleyen yoğun takvim

Beşiktaş'ı zorlu bir süreç bekliyor. Siyah beyazlular hem Avrupa'da hem de ligde oynayacağı maçlarla 18 günde 6 karşılaşmaya çıkacak.

Sabah20 Eylül 2023 Çarşamba 10:59 - Güncelleme:
Beşiktaş'ı bekleyen yoğun takvim
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Beşiktaş, üç günde bir maç yapacağı periyoda resmen başlıyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk maçına çıkacak. Kara Kartallar, D Grubu'nda Belçika'nın Club Brugge takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Bu sezon Avrupa'da çıktığı karşılaşmalarda 6 maçta 6 galibiyet elde eden Beşiktaş, Belçika'da oynayacağı grup aşamasındaki ilk 90 dakika da sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

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Siyah-beyazlıları bu maçla birlikte yoğun bir maç trafiği bekliyor. Beşiktaş, Brugge deplasmanından sonra üç Süper Lig maçı oynayacak. 24 Eylül'de İstanbul'da Kayserispor'u konuk edecek olan Kara Kartal ardından 27 Eylül'de Adana Demirspor ve 1 Ekim'de de Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk iç saha maçını ise 5 Ekim tarihinde Lugano ile Beşiktaş Park Stadı'nda oynayacak.

AVRUPA'DA NAMUĞLUP

Kara Kartal 18 günde 6 maç yapacağı zorlu periyodun son maçında ise 8 Ekim tarihinde evinde İstanbulspor'u ağırlayacak. Süper Lig'de oynadığı 4 maçta sadece 7 puan toplayarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan siyah-beyazlılar, Avrupa'da oynadığı maçlarda ise 6'da 6 yaparak camiayı sevince boğmuştu.

Şenol Güneş önderliğindeki Kartal, keskin virajlardan biri olan Brugge'le başlayacak periyodu kayıpsız geçerek taraftarının gönlünü almak istiyor.

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