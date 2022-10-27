Beşiktaş'ı Serdar Topraktepe çalıştırdı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, U-19 Akademi Takımı Antrenörü Serdar Topraktepe'nin yönetiminde gerçekleşen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Asbaşkan Emre Kocadağ'ın da izlediği basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Siyah-beyazlılar, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına, yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.