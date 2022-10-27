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Spor

Beşiktaş'ı Serdar Topraktepe çalıştırdı

Valerien Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında pazar günü evinde oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını U-19 Akademi Takımı Antrenörü Serdar Topraktepe'nin yönetiminde sürdürdü.

IHA27 Ekim 2022 Perşembe 15:19 - Güncelleme:
Beşiktaş'ı Serdar Topraktepe çalıştırdı
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, U-19 Akademi Takımı Antrenörü Serdar Topraktepe'nin yönetiminde gerçekleşen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Asbaşkan Emre Kocadağ'ın da izlediği basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Siyah-beyazlılar, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına, yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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