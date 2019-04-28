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Beşiktaş'ı taraftarları yalnız bırakmadı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasındaki MKE Ankaragücü karşılaşmasına geçen haftaya göre iki değişiklikle çıktı.

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Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, 29. haftada Demir Grup Sivasspor ile oynanan maçta sakatlanan Gary Medel'in yerine sarı kart cezası biten Caner Erkin'i sol bekte görevlendirdi.

Geçen hafta ilk 11'de şans bulan Shinji Kagawa MKE Ankaragücü karşısında yedek soyunurken, bu oyuncunun yerine Güven Yalçın oynadı. Orta sahanın solunda görev alan Güven Yalçın, 4 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Son olarak İstikbal Mobilya Kayserispor mücadelesinde aynı şansı bulan Güven; Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor maçlarında sonradan oyuna dahil oldu.

Beşiktaş'ta kalede Loris Karius görev alırken; Gökhan Gönül, Domagoj Vida ve Nicolas Isimat-Mirin de savunmada oynadı. Savunmanın önünde Atiba Hutchinson ile Dorukhan Toköz görev aldı. Siyah-beyazlı takımda orta sahada ayrıca Jeremain Lens ile Adem Ljajic şans buldu. Burak Yılmaz ise hücumda takımı adına gol aradı.

Adriano ve Quaresma kadroda

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları geçen Adriano Correia ile Ricardo Quaresma, MKE Ankaragücü maçının kadrosunda yer aldı.

Göztepe maçında sakatlanan Adriano, yaşadığı sorun nedeniyle Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor karşılaşmalarında kadroda bulunamamıştı.

Aynı maçın ardından sakatlık yaşayan ve tedavi sürecinin bir bölümünü ülkesi Portekiz'de geçiren Ricardo Quaresma da Adriano gibi bu üç karşılaşmada görev alamamıştı.

Quaresma ve Adriano'nun yanı sıra son 3 maçta kadroda yer alamayan Mustafa Pektemek de MKE Ankaragücü karşısında yedek soyundu.

Taraftarlardan büyük destek

Beşiktaşlı taraftarlar, lider Medipol Başakşehir'in yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk için umutlarını artıran takımlarına büyük destek verdi.

Tribünleri tamamen dolduran siyah-beyazlılar, oyuncuları tribünlere çağırarak moral verdi. Siyah-beyazlılar, ayrıca şampiyonluk şarkıları söyledi.

Van Gürpınar Borsa İstanbul Kız Yatılı Bölge Ortaokulu Korosu, saha kenarında küçük bir konser verdi. Öğrencilerin söylediği Beşiktaş marşlarına taraftarlar da eşlik etti.

Beşiktaşlı taraftarlar, MKE Ankaragücü'nün Antalyaspor ile deplasmanda yaptığı maç sonrası Ankara'ya dönüş sırasında yaşanan kazada iki taraftarını kaybeden Ankara ekibi için tribünde "Başın sağolsun Ankaragücü" pankartı açtı.

 

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