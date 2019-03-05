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Beşiktaş'ı korkutan Sergen Yalçın raporu

Sezon sonunda Beşiktaş ile anlaşacağı iddia edilen Sergen Yalçın'a, Başkan Fikret Orman ve kurmaylarının soğuk baktığı ortaya çıktı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Beşiktaş’ın sezon sonunda Şenol Güneş’le yollarını ayıracak olması, Sergen Yalçın’ın Alanyaspor’la lig biter bitmez vedalaşacağı ‘Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın olacak’ iddialarını bir hayli güçlendirirken, başkan Fikret Orman ve kurmaylarının genç teknik adama bir hayli soğuk baktığı öğrenildi.
 
TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; Gittiği her takımda genelde iyi işler çıkarmasına rağmen istikrarsız yapısıyla Beşiktaş’a güven vermeyen Sergen Yalçın’ın kariyerinde sadece Eskişehirspor haricinde sezon başında bir takım almaması Fikret Orman’ı düşündürürken, başkanın şimdilik bu ismi geri planda tuttuğu belirtildi.
 
Kariyerinde Gaziantepspor- Sivasspor-Kayserispor-Eskişehirspor-Konyaspor ve son olarak Alanyaspor gibi takımları çalıştıran Sergen Yalçın’ın bu kulüpler arasında sadece Eskişehirspor’da sezon başında görev alması dikkat çekerken, 46 yaşındaki çalıştırıcının genelde sonradan tercih edilmesi Beşiktaş camiasını ürkütüyor.
 
İşte Fikret Orman ve Beşiktaş yönetimini Sergen Yalçın’a soğuk baktıran o tablo…
 
2013-14 sezonunda Gaziantepspor’da Bülent Uygun’un yerine göreve gelen Sergen Yalçın 12.haftada takımı devraldı, 15 hafta çalıştırdı.
 
2014-15’te 15.haftada Roberto Carlos’un yerine gelen Sergen, sezon sonun kadar kulüpte kaldı.
 
2016-17’de 17.haftada Hakan Kutlu’nun yerine Kayserispor’da çalışan Sergen Yalçın sarı kırmızılı kulüpte 13 hafta kaldı, sonra yerini Mesut Bakkal’a verdi.
 
2017-18'de ilk kez sezon başında takım çalıştıran Sergen Yalçın, Eskişehirspor’da sadece 5 hafta kalabildi.
 
Geçen sezon Konyaspor’da 25.haftada Mehmet Özdilek’in yerine gelen Sergen Yalçın burada iyi işler çıkararak takımı ligde tutmayı başardı.
 
Son olarak bu sezon Alanyaspor’da 13.haftada işe başlayan genç teknik direktör 12 haftadır takımının başında…

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