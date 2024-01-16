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Spor

Beşiktaş'ın 10 numara için yeni hedefi belli oldu

Ara transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, on numara için

Sabah16 Ocak 2024 Salı 09:26 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın 10 numara için yeni hedefi belli oldu
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Beşiktaş, ara dönemin açılışını sağ bek Jonas Svensson'u alarak yapmıştı. Stoper, ön libero ve hücum hattına takviye için de çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, Anton Miranchuk'un peşine düştü.

Lokomotiv Moskova ile sezon sonu sözleşmesi bitecek Rus 10 numarayla temasa geçen yönetim, futbolcunun şartları hakkında bilgi aldı. Maaşı 2.4 milyon Euro'dan 1.2 milyon Euro'ya düşürülmek istendiği için kulübünün yeni kontrat teklifini kabul etmeyen 28 yaşındaki isim, Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı. Olumlu ilk dönüş sonrası görüşmelerini hızlandıran Beşiktaş cephesi, menajeri aracılığıyla bilgi aldı.

CHRİSTİAN İLE TEMAS

Oyuncunun, 3 milyon Euro talebi olduğu kaydedildi ancak bu rakam, siyah-beyazlı yönetimin düşüncesinin çok üzerinde. Taraflar arasında temaslar devam ediyor. Ayrıca Kartal, Athletico Paranaense ile aralık ayında kontratı biten 23 yaşındaki Brezilyalı orta saha Christian ile de temas kurdu. Real Betis'ten Portekizli ön libero William Carvalho için de nabız yoklandı.

24 MAÇTA 4 GOL, 5 ASIST

Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösterilen Anton Miranchuk, bu sezon Lokomotiv Moskova formasıyla Rusya Premier Ligi ve Rusya Kupası'nda toplam 24 resmi maçta görev yaparken 4 gol atıp 5 de asist üretti.

7 EKSİKLE SAHADA!

BEŞİKTAŞ'TA 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle bugün Eyüpspor karşısında forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'na giden Colley, Amartey, Masuaku ve Aboubakar ile kadro dışı bırakılan Rosier'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Chamberlain ve Amir sahada olamayacak.

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