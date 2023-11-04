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Spor

Beşiktaş'ın 11. hafta rakibi Antalyaspor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda mücadele edecek. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

AA4 Kasım 2023 Cumartesi 12:07 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın 11. hafta rakibi Antalyaspor
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Bitexen Antalyaspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Corendon Airlines Park'ta oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Geride kalan 10 haftayı 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 19 puan toplayarak tamamlayan Beşiktaş ligde 4. sırada yer alıyor. Üçer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 4 de mağlubiyeti bulunan Antalyaspor ise 12 puanla 12. basamakta bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER CAN SIKIYOR

Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçında sakatlanan Rachid Ghezzal'ın yanı sıra tedavileri devam eden Daniel Amartey, Omar Colley ve Arthur Masuaku'nun Antalyaspor maçında forma giymesi beklenmiyor.

Hastalığı nedeniyle Gaziantep FK karşısında görev yapamayan Vincent Aboubakar'ın durumuna da sağlık ekibinin yapacağı kontroller sonrasında karar verilecek.

HADZİAHMETOVİC KIRMIZI KART CEZALISI

Siyah-beyazlı ekipte sakat oyuncuların yanı sıra kırmızı kart cezalısı Amir Hadziahmetovic de Antalya deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

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