Beşiktaş'ın 192. yabancı futbolcusu Tiago Djalo

Beşiktaş, bugüne dek 55 farklı ülkeden 191 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Djalo ile 3 yıllık kontrat yaptı. 25 yaşındaki stoper, siyah-beyazlı ekibin tarihindeki 12. Portekizli toplamda ise 192. yabancı oyuncu oldu.

KARİYERİ

Metralhas ve Damaiense altyapılarında forma giyen Tiago Djalo, 2013 yılında Sporting Lizbon'e katıldı.

Sporting'de alt yaş kategorilerinde yaklaşık 6 yıl forma giyen savunma oyuncusu, Ocak 2019'da İtalyan ekibi Milan ile sözleşme imzaladı ancak burada da A takımda şans bulamadı.

Djalo, Ağustos 2019'da ise Fransız ekibi Lille transfer olurken Fransa kariyerinde 4 sezonda toplam 102 maçta forma giydi ve 3 gol attı. Lille'deki macerasının ardından Ocak 2024'te İtalya takımlarından Juventus'a transfer olan Djalo, burada sadece 1 maçta görev yaptı.

Geçen sezon başında ülkesine kiralık olarak Porto ile dönen Djalo, 17 maçta forma giydi. Tecrübeli stoper, söz konusu maçlarda 2 gol kaydetti.

Kiralık sözleşmesi bittikten sonra Juventus'a dönen Tiago Djalo, savunmaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın tercihi oldu.

BEŞİKTAŞ TARİHİNDEKİ 12. PORTEKİZLİ FUTBOLCU

Tiago Djalo, siyah-beyazlı kulübün tarihindeki 12. Portekizli futbolcu oldu.

Beşiktaş'ta daha önce Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Joao Mario siyah-beyazlı formayı giydi.

MEVCUT TAKIMDAKİ 3. PORTEKİZLİ

Tiago Djalo, Beşiktaş'ın mevcut kadrosundaki 3. Portekizli oyuncu oldu.

Siyah-beyazlıların yeni transferi Djalo, Joao Mario ve Rafa Silva'nın ardından takımın 3. Portekizlisi olarak dikkati çekiyor.

LİLLE'DE TÜRK FUTBOLCULARLA KUPA SEVİNCİ YAŞADI

Tiago Djalo, Fransız ekibi Lille ile 2020-2021 sezonunda Fransa Ligue 1'de mutlu sona ulaştı.

Portekizli futbolcu bu başarıya uzanırken Lille'de ise Türk futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, takımın kilit oyuncularındandı. Sezon sonunda şampiyon olan Lille'in önemli isimlerinden olan Djalo, tüm kulvarlarda 24 karşılaşmada forma giydi.

Djalo, Türk oyuncularla kariyerinin ilk lig zaferini yaşadı.

Tiago Djalo'nun Fransa Ligue 1'de şampiyonluğunun yanı sıra 1 Fransa Süper Kupası ve Juventus'la ise 1 İtalya Kupası zaferi bulunuyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Tiago Djalo, geçen sezonu ülkesi ekiplerinden Porto'da kiralık olarak geçirdi.

Porto'da tüm kulvarlarda 17 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, 2 kez rakip ağları havalandırdı.

Djalo, sezon sonunda ise takımı Juventus'a geri döndü.

İLK KEZ TÜRKİYE MAÇINDAN ÖNCE KADROYA ÇAĞRILDI

Yeni transfer Tiago Djalo, Portekiz Milli Takımı formasını daha önce 1 kez giydi.

Djalo, Beşiktaş'ın da eski teknik direktörü olan Fernando Santos tarafından ilk kez 2022'de Türkiye maçından önce aday kadroya davet edildi. Yine siyah-beyazlı eski bir oyuncu Pepe'nin yerine kadroya çağrılan Djalo, Portekiz'in Dünya Kupası play-off yarı finalinde ay-yıldızlılar karşısında 3-1 kazandığı müsabakada yedek bekledi.

Tecrübeli oyuncu, Portekiz Milli Takımı formasını ise 18 Kasım 2024'te Roberto Martinez döneminde sırtına geçirdi. UEFA Uluslar A Ligi'nde Portekiz'in Hırvatistan ile oynadığı maçta Tiago Djalo, 63. dakikada oyuna dahil oldu.

Djalo, Portekiz formasını ise alt yaş kategorilerinde ise birçok kez giymeyi başardı.

YENİ SEZONUN 8. TRANSFERİ

Portekizli oyuncu Tiago Djalo, Beşiktaş'ın bu sezonki 8. transferi oldu.

Siyah-beyazlılar transfer döneminde bugüne kadar David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure ve Tiago Djalo ile sözleşme imzaladı.

BEŞİKTAŞ'IN YABANCI FUTBOLCULARI

Beşiktaş'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

