Beşiktaş 2 sene önce istediği Yacine Brahimi için bir kez daha kolları sıvadı
Beşiktaş'ta ara transfer dönemi hayli hareketli geçecek gibi görünüyor.
Başkan Fikret Orman geçen yıl yaptığı açıklamada, Porto forması giyen Yacine Brahimi'yi 2 yıl önce transfer etmek istediklerini açıklayıp, Avrupa'da en beğendiği isimlerden birisi olduğunu itiraf etmişti.
Başkan Orman, Portekizli ekibiyle sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan 28 yaşındaki Cezayirli oyuncu için bir kez daha kolları sıvadı ve menajeri Luis Alonso'yu İstanbul'a davet etti.
Ocak ayından sonra istediği takıma imza atabilecek olan Brahimi'nin şartlarını öğrenmek isteyen Orman'ın, tüm şartları zorlayacağı ve Alonso'yu da ikna etmeye çalışacağı ifade edildi.
(Fotomaç)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.