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Spor

Beşiktaş'ın 4. hafta rakibi Sivasspor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında karşılaşacağı Sivasspor ile 35. kez rakip olacak. Pazar günü 19.15'te başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

IHA2 Eylül 2023 Cumartesi 10:57 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın 4. hafta rakibi Sivasspor
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında karşılaşacağı Sivasspor ile 35. kez rakip olacak. Siyah-beyazlıların 17'ye 11 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, yarın saat 19.15'te Beşiktaş Stadyumu'nda Sivasspor ile karşılaşacak. Bu maç öncesi ligde siyah-beyazlılar, bir maç eksiğiyle birlikte 1 galibiyet, 1 beraberlik ile topladığı 4 puanla 12. sırada yer alırken Sivasspor ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ile aldığı 5 puanla 5. sırada bulunuyor.

SÜPER LİG'DE 35. RANDEVU

İki takım Süper Lig'de 34 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş, 17, Sivasspor ise 11 defa sahadan 3 puan ile ayrılırken 6 müsabaka ise beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar 49 gol atma başarısı gösterirken kırmızı-beyazlılar ise 38 gol ile karşılık verdi. İkili arasında oynanan son maçta Yiğidolar, sahadan 1-0'lık üstünlük ile ayrılmıştı.

Kartal, Süper Lig'deki son mağlubiyetini Sivasspor'dan aldı

Beşiktaş, Süper Lig'deki son mağlubiyetini Sivasspor'a karşı aldı. Siyah-beyazlılar, geçen sezonun ikinci yarısında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştığı rakibine diş geçirememiş ve sahadan 1-0'lık skor ile mağlup ayrılmıştı. Kartal bu maçtan itibaren ligde çıktığı 17 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Şenol Güneş'in öğrencileri, söz konusu süreçte 13 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

ZORBAY KÜÇÜK DÜDÜK ÇALACAK

Zorlu müsabakayı Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Turgut Doman olacak.

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