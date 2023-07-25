Beşiktaş'ın 4 milyon euroluk transfer teklifi reddedildi

Daniel Amartey'i kadrosuna katan Beşiktaş, Romain Saiss'in Al-Sadd'a transfer olması ve bir diğer stoper Emrecan Uzunhan'ın sakatlık sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle savunmaya takviye yapmak istiyor.

Kara Kartal, Brezilya Ligi ekiplerinden Botafogo'nun başarılı savunmacısı ile ilgileniyor.

Brezilya ekibinin ise bu öneriyi geri çevirdiği ve daha yüksek bir bonservis ücreti beklentisinde olduğu ileri sürüldü.

25 yaşındaki savunmacıyla Rusya'dan Dinamo Moskova'nın ve Fransa Ligue 1'den Lyon'un ilgilendiği belirtildi.

5 milyon euro'luk piyasa değerine sahip olan savunmacı bu sezon 37 kez sahaya çıkarken 4 gol kaydetme başarısı gösterdi.