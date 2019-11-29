Beşiktaş’ın 7’nci harikası

SEZONA çok kötü başlayan Beşiktaş’ta Süper Lig’de son 6, Avrupa Ligi’nde ise son maçta işler yoluna girdi. Şenol Güneş’in yerine gelen Abdullah Avcı ile ilk hafta Demir Grup Sivas’a 3-0 kaybeden Siyah-Beyazlılar, ardından Göztepe’yi 3-0’la geçse de sonraki 4 haftada Gaziantep FK ve Trabzon’a yenildi, Çaykur Rizespor ile Başakşehir’le de berabere kaldı.

BAŞKAN DEĞİŞİKLİĞİ İŞE YARADI

Başkan değişikliği sonrası Fikret Orman’ın ayrılıp Ahmet Nur Çebi’nin göreve gelmesinin ardından toparlanan Kartal, 29 Ekim’deki 4-0’lık Trabzon mağlubiyetinin ardından çıktığı 6 maçta Alanya, Galatasaray, Antalya, Denizli ve Konya’yı yendi, A.Gücü ile yenişemedi. Bu dönemde 16 puan toplayan Abdullah Avcı’nın takımı, zirve ile puan farkını azalttı ve şampiyonluğun iddialı ekipleri arasına girdi.

HEDEF İLK YARIYI LİDER BİTİRMEK

Beşiktaş’ın ligdeki 6 maçlık yenilmezlik serisinin ardından 7’nci harikası; üst üste 4 mağlubiyet aldığı Avrupa Ligi K Grubu’nda Slovan Bratislava’yı yenmesi oldu. Slovak rakibini 2-1’lik skorla teslim alan Kartal’da yeni hedef ligde sırasıyla oynayacağı İstiklal Mobilya Kayseri, Kasımpaşa (D), Yeni Malatya, Fenerbahçe (D) ve Gençlerbirliği maçlarından maksimum puanları alıp ilk yarıyı lider olarak kapatmak.