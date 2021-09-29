Beşiktaş'ın 8 kadın basketbolcusu zehirlendi

DHA 29 Eylül 2021 Çarşamba 13:39 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 13:39

Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı, Erciyes Cup'ta mücadele etmek için 2 gün önce Kayseri'ye geldi. Dün Bellona Kayseri Basketbol ile karşılaşan Beşiktaş, mücadeleyi 73-69'luk skorla kazandı. Beşiktaşlı basketbolculardan bazıları karşılaşma sonrası yedikleri yemekten zehirlendi. Sporculardan 5'i dün hastaneye kaldırılırken, 3'ü ise bugün hastanede tedavi altına alındı. Hastanede tedavileri tamamlanan sporcular taburcu edildi.

Konuyla ilgili Erciyes Cup Organizasyon Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı oyuncularının yaşadığı gıda zehirlenmesi sorunundan dolayı bugün saat 16.00'da oynanacak BOTAŞ Spor maçına çıkamayacaklarını öğrenmiş bulunuyoruz. Kendilerine acil şifa diliyoruz. Turnuvamız saat 18.15'de oynanacak Bellona Kayseri - ÇBK Yenişehir Bld. maçı ile devam edecektir. Yarının programı ile ilgili açıklama daha sonra yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.