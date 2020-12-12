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Spor

Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı kadrosu açıklandı

Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta mücadelenin kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılar, Alanya deplasmanına 4 oyuncuyu götürmeyecek.

IHA12 Aralık 2020 Cumartesi 14:00 - Güncelleme: 12 Aralık 2020 Cumartesi 14:00
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Süper Lig’in 12. haftasında Alanyaspor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş’ta kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Gökhan Töre ve Adem Ljajic’in yanı sıra Ajdin Hasic ve Erdoğan Kaya da Alanya deplasmanına götürülmeyecek. Beşiktaş’ın 21 kişilik kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N’Sakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Kevin N’Koudou, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Atakan Üner.

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