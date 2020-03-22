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Spor

Beşiktaş'ın Almanya seferi! İşte hedefteki isimler

Beşiktaş, koronavirüs salgının ardından transferde harekete geçecek. Siyah-beyazlıların gündeminde milli futbolcu Yunus Mallı ve Bayern Münih'in ikinci takımında forma giyen Mert Yılmaz var.

22 Mart 2020 Pazar 09:27 - Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 09:27
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Yakın tarihte Olcay Şahan ve Cenk Tosun gibi örneklere sahip olan ve onlar gibi potansiyeli yüksek isimler arayan Beşiktaş, transferde Almanya ve Hollanda'yı merkez üssü haline getirecek.

Son gurbetçi transferini geçen yıl Güven Yalçın ile yapan siyah-beyazlıların geniş listesinde hem tecrübeli hem de genç isimler yer alıyor. Sabah'ta yer alan habere göre bunların içerisinde devre arası da gündeme gelen Wolfsburg'un Union Berlin'e kiraladığı Yunus Mallı yer alan önemli futbolculardan. 28 yaşındaki milli oyuncunun kulübüyle 2021 sonuna kadar sözleşmesi bulunurken, devre arası Beşiktaş'ın ilgisine olumlu yaklaşım sergilemişti.

Listede Bayern Münih'in ikinci takımında oynayan U21 milli futbolcusu sağ bek Mert Yılmaz'ın adı da öne çıkmış durumda. Beşiktaş tüm dünyayı saran koronavirüs salgının önüne geçilmesinin ardından hamlelerine başlayacak.

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