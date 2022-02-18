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Spor

Beşiktaş'ın Altay maçı kadrosu belli oldu: 7 eksik

Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde evinde Altay ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

AA18 Şubat 2022 Cuma 20:49 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 20:49
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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Vodafone Park'ta Altay'ı konuk edecek Beşiktaş'ta kamp kadrosu belirlendi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Önder Karaveli, sakatlıkları bulunan Rıdvan Yılmaz, Valentin Rosier, Oğuzhan Özyakup, Georges Kevin-N'Kouduo, Miralem Pjanic, Cyle Larin ve kart cezalısı Batshuayi'yi kampa almadı.

Karaveli kamp kadrosunu şu isimlerden oluşturdu:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Francisco Montero, Josef de Souza, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal
Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Emirhan Delibaş, Umut Meraş ve Alex Teixeira.

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