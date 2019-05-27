Abdullah Avcı'nın özellikle Avrupa'da başarı ve Süper Lig'de istikrarlı bir yapı vaat ettiği buna karşılık uzun süreli bir anlaşma isteyeceği iddia edildi.

Beşiktaş'ta uzun süredir ilk gündem maddesi olan yeni hocanın kim olacağı konusu bu hafta büyük ihtimalle çözüme kavuşacak.

Şenol Güneş'in ayrılacağının duyulmasından beri farklı adayları listeye alan siyah-beyazlı yönetim, bazılarıyla görüşme yapmıştı. Bu adaylardan biri de Başakşehir'in teknik patronu Abdullah Avcı'ydı ve görüşme sırası usta hocaya geldi. Buna göre başkan Fikret Orman kısa süre içerisinde Abdullah Avcı ile masaya oturup şartlarını görüşecek. Siyah beyazlı takımın başına gelmek istediği bilinen Abdullah Avcı da projelerini anlatacak.

Beşiktaşlı bazı yöneticilerle daha önce temas kurduğu iddia edilen Abdullah Avcı'nın onlara verdiği sözü başkan Fikret Orman'a yineleyeceği bildirildi.

Buna göre Abdullah Avcı'nın istekleri ve vaatleri şöyle olacak:

5 senelik sözleşme.

Bu 5 sezon içinde en az 2 şampiyonluk.

Beşiktaş hiçbir sezon ilk ikiden aşağı düşmeyecek.

5 yılın sonunda UEFA Avrupa Ligi'nde final ya da kupa.

Cengiz Ünder gibi gençleri bulup takıma kazandırma.

(Fotomaç)