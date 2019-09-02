Beşiktaş'ın anlaştığı Abdoulay Diaby, öğle saatlerinde İstanbul'a geliyor
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken sağ kanat oyuncusu Abdoulay Diaby ile anlaşma sağlandı. Siyah-Beyazlılar, Malili futbolcuyu Sporting Lizbon'dan 1 yıllığına kiraladı.
Beşiktaş'ta transferin son gününde Abdoulay Diaby sürprizi geldi. Siyah-Beyazlıların, Sporting Lizbon'dan 1 yıllığına kiraladığı Abdoulay Diaby bugün öğle saatlerinde İstanbul'a gelecek.
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