Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı kadrosunda Kagawa da yer aldı
Beşiktaş'ın Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın kadrosu açıklandı.
Cezalı Burak Yılmaz kadroda yer almazken yeni transfer Shinji Kagawa da Antalya'ya götürüldü.
İşte tam liste:
Karius, Utku, Ersin, Gökhan G., Caner, Adriano, Vida, Mirin, Roco, Medel, Atiba, Necip, Muhayer, Dorukhan, Ljajic, Oğuzhan, Kagawa, Lens, Larin, Mustafa, Güven
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