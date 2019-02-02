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Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı kadrosunda Kagawa da yer aldı

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın kadrosu açıklandı.

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Cezalı Burak Yılmaz kadroda yer almazken yeni transfer Shinji Kagawa da Antalya'ya götürüldü.

İşte tam liste:

Karius, Utku, Ersin, Gökhan G., Caner, Adriano, Vida, Mirin, Roco, Medel, Atiba, Necip, Muhayer, Dorukhan, Ljajic, Oğuzhan, Kagawa, Lens, Larin, Mustafa, Güven

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